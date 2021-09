Parma, Polizia chiude ristorante sushi in pessime condizione igieniche (Di martedì 28 settembre 2021) La Polizia Annonaria Amministrativa, insieme all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha chiuso un locale a Parma dopo un controllo. Il locale era apparentemente in buone condizioni, ma una volta dentro le forze dell’ordine hanno trovato una situazione igienico-sanitaria pessima. L’operazione della Polizia Il locale di viale Milazzo appariva ordinato e pulito, ma la Polizia e l’Ispettorato hanno trovato la cucina e le dispense in pessime condizioni. Utensili e contenitori destinati ad uso alimentare erano rovinati, sporchi e parzialmente rotti. A terra c’erano alimenti confezionati, mentre gli alimenti sfusi si trovavano sui piani di lavorazione. Questi ultimi erano mescolati a utensili vari e stracci sporchi. Inoltre, nell’area destinata al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021) LaAnnonaria Amministrativa, insieme all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ha chiuso un locale adopo un controllo. Il locale era apparentemente in buone condizioni, ma una volta dentro le forze dell’ordine hanno trovato una situazione igienico-sanitaria pessima. L’operazione dellaIl locale di viale Milazzo appariva ordinato e pulito, ma lae l’Ispettorato hanno trovato la cucina e le dispense incondizioni. Utensili e contenitori destinati ad uso alimentare erano rovinati, sporchi e parzialmente rotti. A terra c’erano alimenti confezionati, mentre gli alimenti sfusi si trovavano sui piani di lavorazione. Questi ultimi erano mescolati a utensili vari e stracci sporchi. Inoltre, nell’area destinata al ...

