Paris Saint-Germain-Manchester City, è davvero il meglio del calcio europeo? (Di martedì 28 settembre 2021) Non è trascorso molto tempo da quando Paris Saint-Germain e Manchester City venivano bollate come semplici parvenu senza possibilità di successo. Oggi, mentre il calcio continentale traballa sotto il peso di massicci indebitamenti e ricavi che scarseggiano, sono le società che hanno scalzato la vecchia nobiltà europea a suon di petrodollari: l’una, il Psg, costruisce un Dream Team che vale 572 milioni annui in buste paga, permettendosi pure di spernacchiare l’offerta da 180 milioni del Real Madrid per Kylian Mbappé (in scadenza di contratto!); l’altra, il Manchester City, non ha problemi nello staccare un assegno da quasi 120 milioni per Jack Grealish, aggiungendo un altro ninnolo alla già scintillante e costosa stanza dei balocchi personale. Psg e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 settembre 2021) Non è trascorso molto tempo da quandovenivano bollate come semplici parvenu senza possibilità di successo. Oggi, mentre ilcontinentale traballa sotto il peso di massicci indebitamenti e ricavi che scarseggiano, sono le società che hanno scalzato la vecchia nobiltà europea a suon di petrodollari: l’una, il Psg, costruisce un Dream Team che vale 572 milioni annui in buste paga, permettendosi pure di spernacchiare l’offerta da 180 milioni del Real Madrid per Kylian Mbappé (in scadenza di contratto!); l’altra, il, non ha problemi nello staccare un assegno da quasi 120 milioni per Jack Grealish, aggiungendo un altro ninnolo alla già scintillante e costosa stanza dei balocchi personale. Psg e ...

PSG, Pochettino: 'Ecco di cosa ha bisogno Messi' Commenta per primo L'allenatore del Paris Saint - Germain, Pochettino: 'Messi ha bisogno di tempo'.

Messi-PSG tra fair play finanziario, malumori e infortunio Il passaggio estivo di Lionel Messi dal Barcellona al Paris Saint-Germain è stato solamente un altro dei motivi che dimostra come il calcio viva in un universo in cui le regole possono essere fatte e ...

