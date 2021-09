Paris Fashion Week | tutto ciò che c’è da sapere

Leggi su vanityfair

(Di martedì 28 settembre 2021) Dopo le settimane della moda di New York, Londra e Milano, è arrivato il turno della quarta capitale della moda: Parigi. Qui, nella Ville Lumière, vedremo le ultime sfilate dedicate alle collezioni Primavera/Estate 2022 che, come per le fashion week precedenti, saranno in gran parte degli show fisici. Delle 97 presentazioni previste nel calendario ufficiale della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, circa un terzo inviterà il pubblico, con il dovuto distanziamento, l’obbligo di mascherina negli spazi chiusi e, secondo quanto previsto dai decreti attuali, il green pass. «Ci saranno tutte le grandi case di moda, con poche eccezioni, e vedremo nuovi marchi. Possiamo sentire “l’appetito” per gli show fisici» ha affermato Pascal Morand, presidente della FHCM. Tuttavia, gli show digitali non solo sono «ancora» numerosi, ma una parte fondamentale del presente e del futuro della moda :«Manterremo questa dualità di spettacoli fisici e virtuali per sempre. L’aspetto digitale non è solo una fase passeggera» ha continuato Morand, lasciando intuire la ricchezza di questi nuovi medium.