Parigi-Roubaix 2021: tutte le 13 vittorie dell’Italia. Da Maurice Garin ad Andrea Tafi (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica prossima tornerà, dopo due anni e mezzo, la Parigi-Roubaix. La Regina delle Classiche, in epoca recente, si è rivelata essere la gara in linea più indigesta ai colori azzurri. Il Bel Paese, nella storia, ha vinto tredici edizioni dell’Inferno del Nord, ma l’ultimo successo, ormai, risale al lontano 1999, quando a imporsi, con un numero da antologia, fu un grandissimo interprete delle corse di un giorno quale Andrea Tafi. Per trovare le prime vittorie azzurre, invece, dobbiamo risalire addirittura al diciannovesimo secolo. Nel 1897 e nel 1898, infatti, Maurice Garin, all’epoca ancora italiano, confezionò una fantastica doppietta. Dopodiché, l’Italia dovette aspettare quarant’anni prima di tornare a trionfare nella Regina delle Classiche. A mettere fine a quel ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) Domenica prossima tornerà, dopo due anni e mezzo, la. La Regina delle Classiche, in epoca recente, si è rivelata essere la gara in linea più indigesta ai colori azzurri. Il Bel Paese, nella storia, ha vinto tredici edizioni dell’Inferno del Nord, ma l’ultimo successo, ormai, risale al lontano 1999, quando a imporsi, con un numero da antologia, fu un grandissimo interprete delle corse di un giorno quale. Per trovare le primeazzurre, invece, dobbiamo risalire addirittura al diciannovesimo secolo. Nel 1897 e nel 1898, infatti,, all’epoca ancora italiano, confezionò una fantastica doppietta. Dopodiché, l’Italia dovette aspettare quarant’anni prima di tornare a trionfare nella Regina delle Classiche. A mettere fine a quel ...

