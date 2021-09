Parigi mina il Consiglio tech Usa-Ue Italia al lavoro per ricucire

Leggi su formiche

(Di martedì 28 settembre 2021) I vicepresidenti della Commissione europea Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis sono già negli Stati Uniti per l’inaugurazione delUe-Usa su commercio e tecnologia che si terrà domani a Pittsburgh, in Pennsylvania. La prima ha in programma una partecipazione alla conferenza Code 2021. Il secondo ha già tenuto un discorso sulla cooperazione transatlantica alla Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. E citando l’ex presidente americano Woodrow Wilson per sottolineare lo storico legame tra Unione europea e Stati Uniti, ha spiegato che serve “unire le forze e assicurare che le democrazie scrivano le regole per il XXI secolo”. L’obiettivo è chiaro seppur non esplicito: far fronte comune davanti all’ascesa delle autocrazie, in primis della Cina. Ma nonostante la telefonata della scorsa settimana tra il presidente francese Emmanuel ...