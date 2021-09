(Di martedì 28 settembre 2021) Lapensa al futuro e studia una mossa per rinforzare la rosa sfruttando l’assalto di: idea diIl calciomercato non si ferma mai e lacontinua… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

zazoomblog : Paratici tenta lo scambio: controfferta della Juventus - #Paratici #tenta #scambio: - sportli26181512 : Juve, Paratici tenta Kulusevski: Secondo il Mirror, Paratici sta preparando... -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici tenta

Calciomercato.com

Calciomercato Juventus,lo scippo: i tifosi sono divisi sul suo futuro. E il Tottenham è pronto all'assalto a gennaio Assalto a gennaio. Perché un pallino è un pallino e, dovunque vai, te lo vuoi quasi sempre ...Commenta per primo Secondo il Mirror ,sta preparando un'offerta alla Juve per portare Dejan Kulusevski al Tottenham già a gennaio .La Juventus pensa al futuro e studia una mossa per rinforzare la rosa sfruttando l'assalto di Paratici: idea di scambio ...Calciomercato Juventus, Paratici tenta lo scippo: i tifosi sono divisi sul suo futuro. E il Tottenham è pronto all'assalto a gennaio ...