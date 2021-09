Paradosso Raggi: dopo il no alle Olimpiadi, costretta a inseguire Draghi sull'Expo (Di martedì 28 settembre 2021) Il contropiede di Draghi vorrebbe mandare Roma in gol sull’Expo 2030. Ma chi cerca di non farsi infilzare da questo affondo improvviso del premier sulla candidatura della Capitale per il grande evento internazionale è il Movimento 5 Stelle. Passano pochi minuti dall’annuncio di Palazzo Chigi e i pentastellati modello Conte si tuffano sulla proposta per togliere dall’imbarazzo la sindaca Virginia Raggi, aspirante al bis. Provano a cancellare il famoso “no” del primo cittadino alla candidatura olimpica di Roma del 2024, quando l’inquilina del Campidoglio disse urbi et orbe “è da irresponsabili dire sì a questa candidatura”. Adesso per un rovesciamento della storia i primi a dire sì all’Expo 2030 sono proprio i grillini. L’obiettivo è quello di aiutare la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Il contropiede divorrebbe mandare Roma in gol2030. Ma chi cerca di non farsi infilzare da questo affondo improvviso del premiera candidatura della Capitale per il grande evento internazionale è il Movimento 5 Stelle. Passano pochi minuti dall’annuncio di Palazzo Chigi e i pentastellati modello Conte si tuffanoa proposta per togliere dall’imbarazzo la sindaca Virginia, aspirante al bis. Provano a cancellare il famoso “no” del primo cittadino alla candidatura olimpica di Roma del 2024, quando l’inquilina del Campidoglio disse urbi et orbe “è da irresponsabili dire sì a questa candidatura”. Adesso per un rovesciamento della storia i primi a dire sì all’2030 sono proprio i grillini. L’obiettivo è quello di aiutare la ...

