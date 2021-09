Palermo, nuovo stop per Accardi: salterà anche il match contro il Campobasso (Di martedì 28 settembre 2021) Il difensore del Palermo salterà anche la gara contro il Campobasso: i dettagli del nuovo infortunio Leggi su mediagol (Di martedì 28 settembre 2021) Il difensore della garail: i dettagli delinfortunio

Palermo - Nuovo «stop» per Accardi TifosiPalermo Palermo, nuovo stop per Accardi: salterà anche il match contro il Campobasso Nuovo stop per Andrea Accardi. Il difensore palermitano, costretto a saltare le prime cinque giornate di campionato, sembrava pronto a tornare a disposizione del tecnico Giacomo Filippi. Tuttavia, è r ...

