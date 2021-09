Ospedale Humanitas | due operai morti intossicati nel deposito di azoto liquido

Advertising

Agenzia_Ansa : Due operai sono deceduti in un deposito di azoto della sede dell'ospedale Humanitas a Pieve Emanuele, nel Milanese.… - repubblica : Milano, due operai muoiono congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas - Tg3web : Incidente mortale sul lavoro all'ospedale Humanitas di Pieve Emanuele, nel Milanese. Due operai di una ditta estern… - sovranista375 : RT @ComitatoCentra1: Si sta come d'autunno nelle celle frigorifere dell'ospedale Humanitas gli operai - LauroC69 : RT @autocostruttore: Tragedia sul lavoro nel Milanese: due operai morti congelati nel deposito di azoto dell'ospedale Humanitas. -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Humanitas

Da inizio anno (dati Inail fino a fine agosto) i morti sul lavoro sono stati 677 Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell'a Pieve Emanuele nel milanese. A ...Tragedia nell'hinterland sud del Milanese. Due operai sono morti in un deposito di azoto della sede dell'a Pieve Emanuele. È quanto riferiscono i vigili del fuoco. I due, lavoratori di una ditta esterna, sono deceduti a causa di ustioni da congelamento. I corpi senza vita sono stati ...Le cause sono in via di accertamento. Sul posto si trovano personale del 118, vigili del fuoco, Carabinieri e polizia locale.14:47Capaci, camionista palermitano muore travolto dal suo Tir 14:47Messi sfida Pep, il PSG contro la kryptonite City 14:47Shakhtar-Inter, Inzaghi: "Non è decisiva" 14:47Tragedia a Capaci: autotraspor ...