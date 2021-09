Osimhen multato dal giudice sportivo, occhi chiusi su Godin (Di martedì 28 settembre 2021) Victor Osimhen multato dal giudice sportivo per la simulazione durante Napoli-Cagliari. L’attaccante del Napoli era stato ammonito. Non è bastata però l’ammonizione, giusta, da parte del direttore di gara. Il giudice sportivo ha anche elevato una multa nei confronti del giocatore nigeriano, una sanzione normale in questi casi. Osimhen si era lasciato cadere in area di rigore, senza subire alcun contatto illecito, durante Napoli-Cagliari. De Laurentiis costretto a vendere Napoli o Bari: arriva la norma. Osimhen è stato multato per la simulazione durante la sfida col Cagliari, questa la motivazione del giudice sportivo: “Per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 settembre 2021) Victordalper la simulazione durante Napoli-Cagliari. L’attaccante del Napoli era stato ammonito. Non è bastata però l’ammonizione, giusta, da parte del direttore di gara. Ilha anche elevato una multa nei confronti del giocatore nigeriano, una sanzione normale in questi casi.si era lasciato cadere in area di rigore, senza subire alcun contatto illecito, durante Napoli-Cagliari. De Laurentiis costretto a vendere Napoli o Bari: arriva la norma.è statoper la simulazione durante la sfida col Cagliari, questa la motivazione del: “Per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore ...

