“Osimhen ed Insigne devastanti | segnano contro il mondo!” | le parole del noto giornalista

(Di martedì 28 settembre 2021) Il Napoli ha avuto un inizio di campionato strepitoso, fra i diversi si sono maggiormente distinti Victore Lorenzo. Su questi due si è espresso anche Marco Bucciantini,, ai microfoni di Canale 8. Ecco quanto detto dall’esperto: “Lo stato mentale dei giocatori del Napoli è incredibile, basti vedere gli scambi rapidi tra. Proviamo a fare un salto alla trasferta di Genovsa. Lì sono in dueil mondo (si riferisce al primo gol del Napoli) ma quei due si sentono invincibili. Ripeto, fanno gol in dueil mondo, il Napoli è in uno stato mentale incredibile. Questo è un valore aggiunto. Dobbiamo dire che il primato del Napoli è un primato amministrativo. Anche il Napoli chiuderà il bilancio ...

... Abraham, Bereszynski, Boga, Cambiaso, Candreva, Dimarco, Felipe Anderson, Ilic, Immobile,, ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Okereke (Venezia)...è un attaccante di grande livello internazionale, però con me non avrebbe toccato palla (... E poi c'è la maturazione di, aver vinto l'Europeo (mi auguro resti al Napoli) gli è servito ...Transfermarkt, sito attento alle statistiche e alle valutazioni dei calciatori, ha stilato l'undici migliore della seconda giornata di A. In questa formazione sono presenti due rossoneri ...Con me non avrebbe toccato palla (ride, ndr). Anche lui sta dimostrando grandissime qualità, fa reparto da solo, tiene impegnata una difesa intera, sa giocare senza palla e attacca la profondità. Fabi ...