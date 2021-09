Osimhen corteggiato dalle big europee | spunta il prezzo!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 28 settembre 2021) Come riportato dal La Gazzetta dello Sport, le possibilità di cessione di Victor, attualmente, sono remote. De Laurentiis – continua il quotidiano – non si priverebbe, ad ogni modo, del nigeriano per meno di 120 milioni di euro: “Si può dire che oggi l’acquisto disia stato un vero colpo di mercato da parte del Napoli. Un investimento notevole, il più consistente della storia del club, che potrebbe trasformarsi in una corposa plusvalenza. Al momento, è bene chiarirlo subito, non c’è alcuna possibilità che il nazionale nigeriano possa essere venduto, anche se Chelsea, i due Manchester, Real Madrid e Psg hanno già iniziato a seguirlo“. POTREBBE INTERESSARTI: Haaland è stato ad un passo dal club italiano: il retroscena! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.