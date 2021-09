Orsero acquisisce 50% Agricola Azzurra per rafforzare filiera italiana

(Di martedì 28 settembre 2021) (Teleborsa) –, società quotata allo Star ed attiva nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del 50% del capitale della società, specializzata nella distribuzione all’ingrosso di ortofrutta di origine. Tale investimento consentirà al Gruppo di sviluppare una joint venture e diventare leader nella commercializzazione di prodotti disul territorio nazionale. L’ingresso nel capitale diaccelererà lo sviluppo delle filiere nazionali e genererà importanti sinergie di costo e commerciali per produttori agricoli coinvolti sulle diverse merceologie. Il progetto prevede – tra le altre iniziative – la costituzione di consorzi di tutela dei ...

... uno dei pilastri della strategia di sviluppo del Gruppo nei prossimi anni", ha commentato Raffaella, CEO del Gruppo. L'accordo preliminare sottoscritto in data odierna con la società ...Gli accordi contrattuali prevedono, a fronte dell'ingresso nel capitale sociale di Azzurra, il riconoscimento di taluni diritti in favore ditra cui la nomina di un Consigliere; il Presidente ...