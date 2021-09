Oroscopo Scorpione domani 29 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 28 settembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Amici dello Scorpione, Venere sarà ancora positiva e molto forte nella vostra orbita celeste di mercoledì, raggiunta nel pomeriggio anche dall’ottima Luna! In giornata potreste, dunque, incappare in un piccolo evento fortunato, come un guadagno o un nuovo incontro! Occhio solo alla stanchezza, oltre che allo stress, che quei fastidiosi Marte e Mercurio opposti sembrano volervi causare. Buono l’amore! Leggi l’Oroscopo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello. Amici dello, Venere sarà ancora positiva e molto forte nella vostra orbita celeste di mercoledì, raggiunta nel pomeriggio anche dall’ottima Luna! In giornata potreste, dunque, incappare in un piccolo eventoto, come un guadagno o un nuovo incontro! Occhio solo alla stanchezza, oltre che allo stress, che quei fastidiosi Marte e Mercurio opposti sembrano volervi causare. Buono l’! Leggi l’...

