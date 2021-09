Organico Covid, green pass e dati dei contagi: riunione governo-sindacati fissata per il 6 ottobre (Di martedì 28 settembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha convocato un tavolo con i sindacati per il 6 ottobre per parlare dell'avvio dell'anno scolastico. La Flc Cgil, in una nota, chiede che il Ministero mantenga gli impegni in merito all'Organico Covid, alla gestione dei "fragili" e alla rilevazione dei casi legati alla situazione epidemiologica nel mondo della scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 settembre 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha convocato un tavolo con iper il 6per parlare dell'avvio dell'anno scolastico. La Flc Cgil, in una nota, chiede che il Ministero mantenga gli impegni in merito all', alla gestione dei "fragili" e alla rilevazione dei casi legati alla situazione epidemiologica nel mondo della scuola. L'articolo .

