Orazio Arancio nominato Presidente della Commissione Nazionale Tecnici del CONI

Orazio Arancio è stato nominato Presidente della Commissione Nazionale Tecnici del CONI per il prossimo quadriennio. A deciderlo è stato il Direttivo riunitosi presso la Sala delle Fiaccole, al Foro Italico, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò. La sua vice sarà Valentina Turisini. La Commissione è composta da Kelum Asanka Perera, Emanuela Maccarani e Giulia Quintavalle e, su invito del Direttivo, completata da Alessandra Sensini, Daniela Isetti, Daniele Molmenti e Claudio Pica, in qualità di membri cooptati.

