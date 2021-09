Operazione Artemide | sgominata banda che vendeva droga a Belmonte Mezzagno

(Di martedì 28 settembre 2021) , arrestate 3 persone e sequestrati oltre 3 kg di marijuana I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno tratto in arresto 3 persone, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo “marijuana”. L’, “”, ha permesso agli investigatori, coordinati dalla Procura della Repubblica

Sgominata banda che vendeva droga a Belmonte Mezzagno. Arrestate 3 persone e sequestrati oltre 3 chili di marijuana. In azione i carabinieri con l', denominata "" che ha permesso agli investigatori, coordinati dalla procura di Termini Imerese, di risalire ai presunti responsabili di una fiorente attivita' di spaccio. I tre, tra ...L'" che ha portato alla condotta dei tre, già in possesso di precedenti penali, agli arresti domiciliari è stata avviata nel novembre 2020 e si è conclusa a gennaio 2021. I ...Palermo. Sgominata banda che vendeva droga a Belmonte Mezzagno, arrestate 3 persone e sequestrati oltre 3 kg di marijuana ...(AGR) I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno tratto in arresto 3 persone, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo “marijuana”. L’operazione, denominata “Artemid ...