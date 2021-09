Operai ritrovati congelati in un deposito di azoto a Pieve Emanuele Cos’è il liquido assassino video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 settembre 2021) Duesono stati trovati senza vita in undiall’interno dell’ospedale Humanitas Mirasole, a(Milano). Si chiamavanoZanin e Jagdeep Singh, rispettivamente di 46 e 42 anni, un indiano e un italiano, sarebbero morti per intossicazione o per congelamento, visto lo stato in cui sono statii corpi. I carabinieri stanno verificando insieme ai vigili del fuoco quali possano essere le cause della loro morte: probabilmente durante il lavoro nelc’è stata una fuga di. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’area è stata messa in sicurezza. E’ l’ennesimo episodio tragico della lunga catena di morti bianche. Il ritrovamento degli ...