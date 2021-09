Olanda, piano per assassinare Rutte: arrestato leader politico (Di martedì 28 settembre 2021) Voleva uccidere il premier olandese Mark Rutte. Con questa accusa è stato arrestato dalla polizia locale il leader del Partito dell’Unità, Arnoud van Doorn. Secondo quanto reso noto dal servizio di sicurezza del primo ministro, van Doorn, consigliere comunale all’Aja, è finito in manette domenica, dopo aver manifestato “un comportamento sospetto”, mentre passeggiava nella stessa area in cui si trovava Rutte. L’uomo, che negli anni scorsi aveva militato nel partito populista Pvv di Geert Wilders, e, dopo esserne uscito, si era convertito all’Islam, è stato rilasciato ieri dopo essere stato interrogato dalla polizia. Il suo legale, Anis Boumanjal, ha detto alla Bbc che non avrebbe dovuto essere arrestato dal momento che non c’era alcun reale motivo per sospettarlo. In realtà, i magistrati, ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Voleva uccidere il premier olandese Mark. Con questa accusa è statodalla polizia locale ildel Partito dell’Unità, Arnoud van Doorn. Secondo quanto reso noto dal servizio di sicurezza del primo ministro, van Doorn, consigliere comunale all’Aja, è finito in manette domenica, dopo aver manifestato “un comportamento sospetto”, mentre passeggiava nella stessa area in cui si trovava. L’uomo, che negli anni scorsi aveva militato nel partito populista Pvv di Geert Wilders, e, dopo esserne uscito, si era convertito all’Islam, è stato rilasciato ieri dopo essere stato interrogato dalla polizia. Il suo legale, Anis Boumanjal, ha detto alla Bbc che non avrebbe dovuto esseredal momento che non c’era alcun reale motivo per sospettarlo. In realtà, i magistrati, ...

Olanda, piano per assassinare Rutte: arrestato leader politico Per il servizio di sicurezza avrebbe manifestato "un comportamento sospetto" Voleva uccidere il premier olandese Mark Rutte . Con questa accusa è stato arrestato dalla polizia locale il leader del ...

