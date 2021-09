Ok del Cts all’aumento di pubblico: in arrivo nuove misure per stadi, cinema e teatri (Di martedì 28 settembre 2021) Roma – stadi, cinema e teatri, nuove misure in arrivo con il Green pass obbligatorio. Dal Cts arriva infatti il via libera all’aumento della capienza per manifestazioni sportive e attività culturali: l’indicazione degli esperti è quindi quella di stadi al 75%, mentre per teatri, cinema e sale concerti capienza al 100% se all’aperto e all’80% se al chiuso. Allentamento graduale delle misure, ma costante monitoraggio, l’indicazione. Il Comitato, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro, “sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti delle misure in ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 settembre 2021) Roma –incon il Green pass obbligatorio. Dal Cts arriva infatti il via liberadella capienza per manifestazioni sportive e attività culturali: l’indicazione degli esperti è quindi quella dial 75%, mentre pere sale concerti capienza al 100% se all’aperto e all’80% se al chiuso. Allentamento graduale delle, ma costante monitoraggio, l’indicazione. Il Comitato, si legge in una nota del portavoce Silvio Brusaferro, “sulla base dell’attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell’andamento della campagna vaccinale ritiene si possano prendere in considerazione allentamenti dellein ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le nuove misure per gli eventi decise dal Cts: per i cinema e i teatri, ok alla capienza all'80% al chiuso, 100% al… - petergomezblog : Ok del Cts all’aumento di capienze per eventi dal vivo. Per concerti all’aperto 100%, per cinema e teatri 80%. Camb… - IlContiAndrea : Al momento con l’indicazione del #Cts della capienza al 50% per i palazzetti dello sport è impensabile realizzare t… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Arrivate le attese #riaperture del #Cts per sport e spettacolo: la capienza negli stadi e nei luoghi all'aperto passa dal… - casertaweb : Parere favorevole del Cts all’aumento “graduale” di capienza per gli eventi live -