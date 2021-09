Oggi la conosciamo così, riuscite ad immaginarla quando aveva solo 15 anni? Questa foto vi lascerà senza parole (Di martedì 28 settembre 2021) Un’immagine che vi spiazzerà: è proprio la famosa conduttrice in una foto del passato, il ‘dettaglio’ non sfugge, ci avete fatto caso? Qui in Italia l’abbiamo conosciuta grazie allo spot pubblicitario anni ’90 della birra Peroni e Oggi, a distanza di circa trent’anni, è uno dei volti più amati della tv. Filippa Lagerback dal 2005 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito soloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 28 settembre 2021) Un’immagine che vi spiazzerà: è proprio la famosa conduttrice in unadel passato, il ‘dettaglio’ non sfugge, ci avete fatto caso? Qui in Italia l’abbiamo conosciuta grazie allo spot pubblicitario’90 della birra Peroni e, a distanza di circa trent’, è uno dei volti più amati della tv. Filippa Lagerback dal 2005 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

httpsjeoh : ciao au oggi è il tuo compleanno (e anche 246 giorni che ci conosciamo) volevo farti la dedica a 12.00, ma mi sono… - 80Ciaccarini : RT @Anna12870868: Oggi, nel silenzio del cuore, chiediamoci se conosciamo veramente Gesù! Se conosciamo Gesù come il Figlio del Dio Vivente… - Anna12870868 : Oggi, nel silenzio del cuore, chiediamoci se conosciamo veramente Gesù! Se conosciamo Gesù come il Figlio del Dio V… - MollyButtercup_ : oggi sono tre anni che ci conosciamo e sono quasi otto mesi che non ci parliamo più:) - DanieleBerghino : @mariarosariaFo8 2/2 hanno spesso è volentieri più di 50 anni (a volte qualche secolo) periodo in cui non esisteva… -