Oggi 28 settembre preghiamo San Venceslao, soprannominato il duca dei poveri (Di martedì 28 settembre 2021) Viene educato sin da bambino alla fede cristiana, e si distingue per il suo grande cuore: si adopera e si mostra misericordioso verso i poveri e gli schiavi della sua città. Nonostante le sue nobili origini, morirà martire, proprio mentre era in chiesa a pregare, raccomandando la sua vita nelle mani di Dio. È venerato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

