Nuvole Di Zanzare di Gaia | il singolo inedito anticipa l’album Alma

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 settembre 2021)Didiè ilche, atteso ad ottobre. Anche il branoverrà rilasciato nel mese di ottobre. L’uscita è prevista per venerdì 1 mentre l’intero progetto discografico diverrà rilasciato alla fine del mese.Didiè attualmente disponibile in pre-save e pre-add in tutti gli store digitali e solo tra qualche giorno sarà disponibile ufficialmente in radio e per l’ascolto in streaming adre i contenuti del disco di inediti che vedrà la luce il 29 ottobre. Il nuovo pezzo diporta con sé il sapore di un’estate che sta finendo e che lascia spazio a un ...