Nuovo terremoto nei programmi Rai, saltano nomi di primo piano. La decisione dei vertici (Di martedì 28 settembre 2021) Non si fermano le polemiche in casa Rai dopo il flop del programma che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto rilanciare la domenica sera della tv di Stato e ricollocarla verso un target più giovanile. Due puntate da incubo sul fronte ascolti: 12,7% di share per il primo appuntamento e 12% per il secondo. Nessuno si immaginava una simile Caporetto. E nessuno si immaginava che il conduttore ex Sky e Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, nonostante l’evidenza dei numeri, difendessero a spada tratta alcune scelte, senza fare autocritica. Così non la penserebbe il Nuovo ad Rai Carlo Fuortes. “L’ad – si legge su Dagospia – avrebbe però fatto un salto dalla sedia di fronte ai costi: l’operazione in due puntate sarebbe costata ben oltre i due milioni di euro. Una cifra importante in un momento in cui a tutti i lavoratori interni vengono chiesti sacrifici, con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Non si fermano le polemiche in casa Rai dopo il flop del programma che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto rilanciare la domenica sera della tv di Stato e ricollocarla verso un target più giovanile. Due puntate da incubo sul fronte ascolti: 12,7% di share per ilappuntamento e 12% per il secondo. Nessuno si immaginava una simile Caporetto. E nessuno si immaginava che il conduttore ex Sky e Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, nonostante l’evidenza dei numeri, difendessero a spada tratta alcune scelte, senza fare autocritica. Così non la penserebbe ilad Rai Carlo Fuortes. “L’ad – si legge su Dagospia – avrebbe però fatto un salto dalla sedia di fronte ai costi: l’operazione in due puntate sarebbe costata ben oltre i due milioni di euro. Una cifra importante in un momento in cui a tutti i lavoratori interni vengono chiesti sacrifici, con ...

