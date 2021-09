Nuovi Guai per Fedez! Non Crederete Chi Lo Ha Denunciato! (Di martedì 28 settembre 2021) Nuovi Guai per Fedez. Il rapper milanese sarebbe stato indagato per diffamazione a causa del testo del suo brano ‘No game freestyle’. Ciò che fa più scalpore è il nome di chi lo ha denunciato, un volto non proprio sconosciuto agli italiani. Vediamo di chi si tratta e tutto ciò che sta accadendo! Pietro Maso denuncia Fedez! Fedez ancora sotto accusa. Questa volta il rapper milanese dovrà difendersi dalle accuse di diffamazione per alcun espressioni presenti nel suo brano ‘No game Freestyle’. Quello che ha fatto scalpore è il nome della persona che lo ha denunciato. Si tratta di Pietro Maso, balzato agli onori della cronaca nel 1991, per aver assassinato i suoi genitori. Eh sì, proprio lui, tramite il suo legale, ha sporto denuncia contro il marito di Chiara Ferragni. Secondo l’accusa, alcune espressioni usate all’interno del brano ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 28 settembre 2021)per Fedez. Il rapper milanese sarebbe stato indagato per diffamazione a causa del testo del suo brano ‘No game freestyle’. Ciò che fa più scalpore è il nome di chi lo ha denunciato, un volto non proprio sconosciuto agli italiani. Vediamo di chi si tratta e tutto ciò che sta accadendo! Pietro Maso denunciaFedez ancora sotto accusa. Questa volta il rapper milanese dovrà difendersi dalle accuse di diffamazione per alcun espressioni presenti nel suo brano ‘No game Freestyle’. Quello che ha fatto scalpore è il nome della persona che lo ha denunciato. Si tratta di Pietro Maso, balzato agli onori della cronaca nel 1991, per aver assassinato i suoi genitori. Eh sì, proprio lui, tramite il suo legale, ha sporto denuncia contro il marito di Chiara Ferragni. Secondo l’accusa, alcune espressioni usate all’interno del brano ...

