Nuovi aumenti bollette luce e gas, tutte le cifre dell’Autorità per l’energia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nuovi aumenti per il prossimo trimestre per le bollette di luce e gas. Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre), in pratica, la bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. In termini di effetti finali, per l`elettricità nel 2021 la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione del +30% rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 145 euro su base annua). Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), comunicando gli aumenti che scattano da venerdì. La spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una variazione del +15% circa rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 155 euro su base annua).Nei confronti con il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 29 settembre 2021)per il prossimo trimestre per ledie gas. Nel quarto trimestre (ottobre-dicembre), in pratica, la bolletta dell'elettricità aumenterà del 29,8% per la famiglia tipo in tutela e quella del gas del 14,4%. In termini di effetti finali, per l`elettricità nel 2021 la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione del +30% rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 145 euro su base annua). Lo fa sapere l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), comunicando gliche scattano da venerdì. La spesa annuale della famiglia-tipo per la bolletta gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una variazione del +15% circa rispetto al 2020 (corrispondente ad un aumento di circa 155 euro su base annua).Nei confronti con il ...

