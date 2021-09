Nuove frontiere del marketing e della comunicazione

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 28 settembre 2021) La II Edizione del seminario “Le digitale”, si terrà a Maiori, in Costiera Amalfitana, dal 1° al 3 ottobre. Ideato dagli esperti didel Maiori Festival, si rivolge a studenti, associazioni, imprenditori, giornalisti e freelance che vogliono approfondire e mettere in pratica i migliori strumenti e le strategie utili per affrontare le esigenze del settore e per potenziare le proprie competenze in modo efficace, pratico ed esperienziale. Le lezioni, tenute da esperti del settore, forniranno i principali elementi delculturale, territoriale e turistico,tradizionale e digitale,gestione di siti web, social media, email, online advertising e nella creazione dei contenuti. Novità di questa seconda ...