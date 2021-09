Nuoto pinnato, Italia in cima al mondo! Piovono medaglie in Colombia (Di martedì 28 settembre 2021) L’Italia fa incetta di medaglie anche nell’ultima giornata dei Mondiali di Nuoto pinnato di Fondo 2021 di Santa Marta (Colombia). La nostra squadra ha, infatti, conquistato altre due medaglie. La prima con Mara Zaghet, che diventa campionessa mondiale dei 1000 metri monopinna, e con Davide Campagnoli, Consuelo Dametto, Leonardo Grimaudo e Carolina Trocca, che centrano il bronzo nella staffetta 4×1 chilometro pinne, alle spalle di Francia e Colombia. Nella gara vinta dalla nostra Mara Zaghet, completano il podio le russe Ekaterina Zanoskina, seconda, e Anna Karzunova, terza. Buone anche le prove di Serena Monduzzi e Gaia Savioli, che hanno chiuso, rispettivamente, settima e decima. Nei 1000 metri monopinna maschili, invece, nona posizione per Davide De ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021) L’fa incetta dianche nell’ultima giornata dei Mondiali didi Fondo 2021 di Santa Marta (). La nostra squadra ha, infatti, conquistato altre due. La prima con Mara Zaghet, che diventa campionessa mondiale dei 1000 metri monopinna, e con Davide Campagnoli, Consuelo Dametto, Leonardo Grimaudo e Carolina Trocca, che centrano il bronzo nella staffetta 4×1 chilometro pinne, alle spalle di Francia e. Nella gara vinta dalla nostra Mara Zaghet, completano il podio le russe Ekaterina Zanoskina, seconda, e Anna Karzunova, terza. Buone anche le prove di Serena Monduzzi e Gaia Savioli, che hanno chiuso, rispettivamente, settima e de. Nei 1000 metri monopinna maschili, invece, nona posizione per Davide De ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto pinnato Pesca in apnea, l'anconetano Giacomo De Mola è campione mondiale ... è il commento di Carlo Allegrini, Presidente del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato). 'Oggi come allora ...

Vercelli ha finalmente l'impianto natatorio: inaugurate 'Le Piscine' Ci sono state inoltre esibizioni di nuoto pinnato, del gruppo del Triathlon e la staffetta 4x25 Unified Special Olympics ; gli atleti speciali dell'associazione " Rosa Blu " hanno eseguito degli ...

Zaghet fa il bis ai Mondiali di nuoto pinnato di fondo ROMA (ITALPRESS) - Mara Zaghet ha fatto bis. E stavolta è salita sul gradino più alto del podio nei 1000 metri monopinna al Campionato del Mondo di nuoto ...

