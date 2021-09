Nunzia Schilirò: «La polizia mi tratta come una terrorista. Il vaccino? Non dico se l’ho fatto per privacy» (Di martedì 28 settembre 2021) Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore di Roma diventata idolo dei No Green Pass dopo il suo intervento alla manifestazione di piazza San Giovanni, sa benissimo che rischia il licenziamento. Ma, spiega oggi in un’intervista a Repubblica, sembra comunque determinata ad andare avanti: «Ci tengo a chiarire che su quel palco ero una libera cittadina. Non indossavo la divisa, stavo esercitando il mio diritto di espressione. Sono conosciuta come poliziotta perché la stessa amministrazione mi ha mandata per anni in televisione a rappresentarla. Adesso mi indicano come una terrorista. È assurdo, io sono una pacifista». La poliziotta sembra pronta a una battaglia legale: «Non ho commesso alcun illecito, impugnerò qualsiasi provvedimento nei miei confronti e non mi fermerò. Non potevo dire quello che ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021)Alessandra, la vicequestore di Roma diventata idolo dei No Green Pass dopo il suo intervento alla manifestazione di piazza San Giovanni, sa benissimo che rischia il licenziamento. Ma, spiega oggi in un’intervista a Repubblica, sembra comunque determinata ad andare avanti: «Ci tengo a chiarire che su quel palco ero una libera cittadina. Non indossavo la divisa, stavo esercitando il mio diritto di espressione. Sono conosciutapoliziotta perché la stessa amministrazione mi ha mandata per anni in televisione a rappresentarla. Adesso mi indicanouna. È assurdo, io sono una pacifista». La poliziotta sembra pronta a una battaglia legale: «Non ho commesso alcun illecito, impugnerò qualsiasi provvedimento nei miei confronti e non mi fermerò. Non potevo dire quello che ...

Advertising

ladyonorato : Totale solidarietà a Nunzia Alessandra #Schilirò, che nella veste di libera cittadina è intervenuta a Roma in difes… - ladyonorato : Chiedono punizioni con metodi da regime autoritario chi afferma di non voler seguire le imposizioni del regime auto… - gabrieligm : È normale che una vice questora partecipi ad una manifestazione politica pubblica contro le leggi dello Stato che d… - LorenzoBrandima : RT @MessoraClaudio: Se vedete una pagina così mentre tentate di firmare per Nunzia Alessandra Schilirò è normale. Vi sta dicendo che siete… - Pierdom69245161 : RT @MessoraClaudio: Se vedete una pagina così mentre tentate di firmare per Nunzia Alessandra Schilirò è normale. Vi sta dicendo che siete… -

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò L' Arma toglie i gradi al generale Pappalardo . Figliuolo alle forze dell'ordine: " Vaccinatevi " In divisa, ma contro i provvedimenti anti - pandemia del governo. Prima del caso di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, sul palco domenica a Roma per dire no al green pass, c'era già stato quello di generale dei carabinieri in congedo Antonio Pappalardo, ...

No Green pass, la vice questore Nunzia Schilirò: "Io trattata da terrorista, ma la politica mi corteggia" Parla la poliziotta vice questore Nunzia Alessandra Schilirò salita sul palco di piazza San Giovanni sabato scorso a una manifestazione dei contrari al Green pass. "Alcuni colleghi non mi salutano più, mi vedono come un mostro. Per ...

Acquisto box auto: quando è possibile beneficiare della detrazione? Fiscoetasse In divisa, ma contro i provvedimenti anti - pandemia del governo. Prima del caso diAlessandra, vicequestore della Polizia di Stato, sul palco domenica a Roma per dire no al green pass, c'era già stato quello di generale dei carabinieri in congedo Antonio Pappalardo, ...Parla la poliziotta vice questoreAlessandrasalita sul palco di piazza San Giovanni sabato scorso a una manifestazione dei contrari al Green pass. "Alcuni colleghi non mi salutano più, mi vedono come un mostro. Per ...