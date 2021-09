Norvegia | i convocati di Solbakken | ci sono tre “italiani”

(Di martedì 28 settembre 2021) Ståleha diramato la lista dei: presenti Johnsen del Venezia, Strandberg della Salernitana e Thorsby Sampdoria27 i giocatorida Ståle, ct della, per le partite valide per la qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Nella lista dei calciatori chiamati cianche tre giocatori della nostra Serie A: Dennis Johnsen del Venezia, Stefan Strandberg della Sampdoria e Morten Thorsby della Sampdoria. Oltre a loro una vecchia conoscenza del calcio italiano: Jans Petter Hauge. Her er Ståles tropp til VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro #sterkeresammen pic.twitter.com/glxtQb5hzo — Fotballandslaget (@nff landslag) September 28, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

