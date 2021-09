Nordcorea lancia nuovo missile | Pyongyang | “Testare armi è un nostro diritto”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 settembre 2021) La Corea del Nord hato una corto raggio verso il mare al largo della sua costa orientale. Lo hanno reso noto i militari della Corea del Sud. Il test coincide con le affermazioni rese dall’ambasciatore della Corea del Nord alle Nazioni Unite, dove ha detto che nessuno può negare ildiall’autodifesa e ale. All’inizio di settembreha testato missili balistici e da crociera, ma alcuni giorni fa aveva espresso la volontà di avviare colloqui con la Corea del Sud. L’esercito degli Stati Uniti ha detto di essere a conoscenza del lancio del, ma che non rappresentava una minaccia immediata per il personale statunitense o per i suoi alleati. Il comando nell’indo-pacifico ...