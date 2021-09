Non solo Evergrande. Perché la crisi energetica cinese inguaia il mondo (Di martedì 28 settembre 2021) Una crisi nella crisi. La Cina scopre un altro fianco, rivelando ancora una volta al mondo intero tutta la sua fragilità. E così, nei giorni in cui il collasso di Evergrande mette a nudo i grandi problemi della seconda economia mondiale, esplode la crisi energetica che rischia di fermare l’ancora fragile ripresa globale. Tutta colpa di un cocktail micidiale. ANATOMIA DI UNA crisi (energetica) La scarsità del carbone, la cui alta richiesta ha fatto impennare il prezzo a livelli record, sommata alle restrizioni per contenere le emissioni appena entrate in vigore hanno costretto intere fabbriche a fermarsi o, nel migliore dei casi, a rallentare la produzione di beni. Al punto che i fornitori di Apple e Tesla, tanto per fare un esempio, sono stati ... Leggi su formiche (Di martedì 28 settembre 2021) Unanella. La Cina scopre un altro fianco, rivelando ancora una volta alintero tutta la sua fragilità. E così, nei giorni in cui il collasso dimette a nudo i grandi problemi della seconda economia mondiale, esplode lache rischia di fermare l’ancora fragile ripresa globale. Tutta colpa di un cocktail micidiale. ANATOMIA DI UNA) La scarsità del carbone, la cui alta richiesta ha fatto impennare il prezzo a livelli record, sommata alle restrizioni per contenere le emissioni appena entrate in vigore hanno costretto intere fabbriche a fermarsi o, nel migliore dei casi, a rallentare la produzione di beni. Al punto che i fornitori di Apple e Tesla, tanto per fare un esempio, sono stati ...

lapoelkann_ : “Si ma loro…”. Non giustifica nulla. Ed i giornali che mettono la notizia come apertura sono pastori della discordi… - Fedez : L’ho fatto solo per voi del Twitter eh. Poi non dite che non vi voglio bene ??? - CarloCalenda : Non esponete mai ragioni di merito per votarvi. Solo argomenti pretestuosi per non votare gli altri. Sarei il candi… - yunxine : ricadute esp nell'ultimo mese. e ho quasi vent'anni. se non sapete cosa vuol dire davvero essere depressi e voler m… - interliveit : ??UFFICIALI le formazioni di #ShakhtarInter: non solo #Dumfries, dal 1' anche #Vecino e #Dimarco a svantaggio di… -