Non manda la figlia a scuola, genitore denunciato dai carabinieri (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, i carabinieri della Compagnia di Baiano hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza. Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni. All’esito delle verifiche, i carabinieri della Stazione di Baiano hanno tuttavia denunciato in stato di libertà un trentenne del posto che, senza giustificato motivo, aveva omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria alla propria figlia, la quale, sebbene ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della dispersione scolastica, idella Compagnia di Baiano hanno effettuato una serie di mirati controlli presso le scuole primarie e secondarie, ricadenti nel territorio di competenza. Le attività, poste in essere in stretta collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, hanno confermato che tale fenomeno fortunatamente è poco diffuso: la quasi totalità degli studenti soggetti all’obbligo dell’istruzione frequentano regolarmente le lezioni. All’esito delle verifiche, idella Stazione di Baiano hanno tuttaviain stato di libertà un trentenne del posto che, senza giustificato motivo, aveva omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria alla propria, la quale, sebbene ...

Advertising

ilfoglio_it : Il caso Morisi manda Salvini nel pallone. Non rinuncia ai comizi ma ogni palco è una tortura. “Che c’è nel telefono… - CarloCalenda : Roberto, il tavolo per Roma l’ho fatto. Non lo propongo. Continui con questa tiritera del termovalorizzatore. Prova… - LegaSalvini : VITTORIO #SGARBI NON LE MANDA A DIRE A TONINELLI - anteprima24 : ** Non manda la figlia a scuola, genitore denunciato dai #Carabinieri ** - mariacarla1963 : RT @MinutemanItaly: Intervista di Giorgetti, che è praticamente il più grosso pizzino dai tempi di Totò Riina. Mandante Draghi. Che manda a… -

Ultime Notizie dalla rete : Non manda Raggi candida il cameriere che fece dimettere Marino per una bottiglia da 55 euro ... 'No, non credo che Virginia lo sapesse' . 'È venuta spesso da noi a pranzo (tanto da chiamarla per ... Leggi anche Gigi D'Alessio con Michetti, Raggi manda un sos a Marino: le ultime mosse prime del ...

Anniversario. Deledda, la forza espressiva e umana della terra madre D'altra parte, Deledda non è una scrittrice tra tante: è stata la prima donna italiana a vincere un ... Molto giovane comincia a scrivere racconti, che manda a riviste popolari. Grazie a questa attività ...

Non manda la figlia a scuola: genitore denunciato dai carabinieri Ottopagine Inosservanza dell’obbligo di istruzione ai minori: denunciato 30enne Denunciato dai Carabinieri della Stazione di Baiano un 30enne che aveva omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria alla propria figlia ...

MotoGp, Valentino Rossi manda un messaggio agli americani Valentino Rossi, all’ultima apparizione nel motomondiale lontano dall’Europa, vuole lasciare il segno ad Austin, dove nel fine settimana va in scena il Gran premio delle Americhe delle MotoGp. "Mi pia ...

... 'No,credo che Virginia lo sapesse' . 'È venuta spesso da noi a pranzo (tanto da chiamarla per ... Leggi anche Gigi D'Alessio con Michetti, Raggiun sos a Marino: le ultime mosse prime del ...D'altra parte, Deleddaè una scrittrice tra tante: è stata la prima donna italiana a vincere un ... Molto giovane comincia a scrivere racconti, chea riviste popolari. Grazie a questa attività ...Denunciato dai Carabinieri della Stazione di Baiano un 30enne che aveva omesso di far impartire l’istruzione obbligatoria alla propria figlia ...Valentino Rossi, all’ultima apparizione nel motomondiale lontano dall’Europa, vuole lasciare il segno ad Austin, dove nel fine settimana va in scena il Gran premio delle Americhe delle MotoGp. "Mi pia ...