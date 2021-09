Non hai mai visto la casa di Albano Carrisi? Ti lascerà senza fiato (Di martedì 28 settembre 2021) Una casa da sogno è quella di Al Bano Carrisi, che trova serenità e pace nella sua tenuta a Cellino San Marco in Puglia. Cento ettari di vigneti, frutteti, piantagioni dove sorge la sua meravigliosa villa proprio nel cuore della sua amata Puglia, da dove è partito a soli diciotto anni per inseguire il sogno di diventare una star della musica. Scopriamo i dettagli della fantastica casa che per molti anni è stata una vera oasi di pace per Al Bano Carrisi. accogliente con una cornice di muri in pietra a vista in perfetto stile rustico. Nel soggiorno c'è un enorme camino centrale che rende l'ambiente incredibilmente caldo. Fantastiche finestre con vista sull'immenso giardino e colonne, oggetti di design in pietra o ferro battuto. Tutto è dominato dalle sfumature del bianco. Non potevano mancare la piscina, la scuderia con ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 settembre 2021) Unada sogno è quella di Al Bano, che trova serenità e pace nella sua tenuta a Cellino San Marco in Puglia. Cento ettari di vigneti, frutteti, piantagioni dove sorge la sua meravigliosa villa proprio nel cuore della sua amata Puglia, da dove è partito a soli diciotto anni per inseguire il sogno di diventare una star della musica. Scopriamo i dettagli della fantasticache per molti anni è stata una vera oasi di pace per Al Bano. accogliente con una cornice di muri in pietra a vista in perfetto stile rustico. Nel soggiorno c'è un enorme camino centrale che rende l'ambiente incredibilmente caldo. Fantastiche finestre con vista sull'immenso giardino e colonne, oggetti di design in pietra o ferro battuto. Tutto è dominato dalle sfumature del bianco. Non potevano mancare la piscina, la scuderia con ...

Advertising

elio_vito : Bravo Matteo, belle parole. Ma non hai detto lo stesso ai tanti ragazzi, definiti nel migliore dei casi “tossici”,… - ClaMarchisio8 : Quando non sai bene cosa hai fatto, ma ti è chiarissimo che lei ha ragione e che te dormirai sul divano ?????? - borghi_claudio : @ObsoletusH @Theskeptical_ @evelynbani @BarberiniFosca @FabioFZ3 @KavhOctavia @valy_s No, hai letto male. E' stato… - __Luisa_____ : RT @EGigalon: Salvini: 'Nella vita si sbaglia tutti, l'importante è capire dove si è sbagliato e avere la forza di rialzarsi'...peccato che… - nedcasio : RT @cesololinter19_: OOOOOH MA HAI VISTO I PRONOMI THEY THEM? QUANDO PARLI CON ME DEVI USARE L'ASTER....NOOOO COSA FAI ACCADEMIA DELLA CRUS… -