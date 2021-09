No vax italiano convince un anziano con il Covid a lasciare l'ospedale: l'uomo muore poco dopo (Di martedì 28 settembre 2021) Un gesto irresponsabile che ha avuto conseguenze drammatiche. Dice di aver ricevuto una richiesta d'aiuto da Joe McCarron, 75enne ricoverato in ospedale in Irlanda per Covid, direttamente sul suo ... Leggi su globalist (Di martedì 28 settembre 2021) Un gesto irresponsabile che ha avuto conseguenze drammatiche. Dice di aver ricevuto una richiesta d'aiuto da Joe McCarron, 75enne ricoverato inin Irlanda per, direttamente sul suo ...

