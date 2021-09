No - vax italiano convince un 75enne irlandese malato di Covid a lasciare l' ospedale | l' uomo morto pochi giorni dopo

Advertising

ilriformista : ‘Il Green pass italiano è illegittimo'. Poi cita Gandhi invocando la “disobbedienza civile” perché è un “dovere sac… - riccardoweiss : @bisagnino Perfettamente in linea con il dictat di sinistra, i Ghostbusters dei fantasmi No Vax Populisti ?????? semin… - EffimeraAlkimia : RT @francescobei: Le bugie e le fake news uccidono - iltrumpo : RT @francescobei: Le bugie e le fake news uccidono - binz61 : RT @DavidPuente: Quante sono le vittime della disinformazione? -

Ultime Notizie dalla rete : vax italiano

La morte dell'irlandese Joe McCarron fa discutere. L'uomo, di 75 anni, era risultato positivo al Covid, ma è stato convinto da un noa lasciare l'ospedale: dopo pochi giorni è deceduto. A persuaderlo è stato l'attivista sardo Antonio Mureddu, ex militare e ora ristoratore della contea di Galway, Irlanda, che sarebbe già noto, ...Della Gelmini si sa tutto, è una stella fissa del centrodestra: nasce e resta donna del ...ha sfoderato una grinta che sicuramente non è piaciuta all'ortodossia salviniana ammiccante ai noLa morte dell'irlandese Joe McCarron fa discutere. L'uomo, di 75 anni, era risultato positivo al Covid, ma è stato convinto da un no vax a lasciare l’ospedale: dopo pochi giorni è deceduto. A ...Le piattaforme social si attivano contro le campagne no vax, no pass e no mask degli utenti e passano al contrattacco, bloccando le chat sospette o incriminate. "Questo canale non può essere visualizz ...