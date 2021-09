No-vax, Antonio Pappalardo non è più un generale dei carabinieri (Di martedì 28 settembre 2021) Eccentrico leader prima di una costola dei Forconi poi dei Gilet arancioni - la declinazione italiana dei “colleghi” gialli francesi - appassionato capopopolo con un passato da sottosegretario e la divisa da carabiniere, oggi convinto no-vax (anche se preferisce chiamare il vaccino “siero sperimentale”) e no-Green pass. Il generale Antonio Pappalardo finisce di nuovo nei guai e, dopo le denunce per le manifestazioni in piazza in piena pandemia, viene degradato dal ministero della Difesa che gli toglie le stellette e il titolo di generale per motivi disciplinari. “E’ un attentato ai miei diritti politici, ma non ci facciamo intimidire”, le sue parole dopo aver ricevuto il provvedimento. La “carriera” politica dell’ormai ex ufficiale comincia nel 2017, sulla scia dei Forconi dell’agropontino che minacciavano la marcia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Eccentrico leader prima di una costola dei Forconi poi dei Gilet arancioni - la declinazione italiana dei “colleghi” gialli francesi - appassionato capopopolo con un passato da sottosegretario e la divisa da carabiniere, oggi convinto no-vax (anche se preferisce chiamare il vaccino “siero sperimentale”) e no-Green pass. Ilfinisce di nuovo nei guai e, dopo le denunce per le manifestazioni in piazza in piena pandemia, viene degradato dal ministero della Difesa che gli toglie le stellette e il titolo diper motivi disciplinari. “E’ un attentato ai miei diritti politici, ma non ci facciamo intimidire”, le sue parole dopo aver ricevuto il provvedimento. La “carriera” politica dell’ormai ex ufficiale comincia nel 2017, sulla scia dei Forconi dell’agropontino che minacciavano la marcia ...

