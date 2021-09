Niente isolamento per mete Covid-free ma obbligo tamponi: l’ordinanza di Speranza (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra UE. Niente isolamento fiduciario al rientro in Italia da una delle mete extra-Ue previste nei corridoi turistici Covid-free stabiliti dal ministero della Salute, ma c’è l’obbligo di effettuare il test con tampone molecolare o antigenico in partenza dall’Italia e in arrivo sul territorio nazionale. Inoltre, se la permanenza nel paese estero è superiore a 7 giorni, è necessario un test da effettuarsi nel periodo di soggiorno. I soggetti sono esentati da isolamento fiduciario ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministro della Salute, Roberto, ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turisticiperturistiche extra UE.fiduciario al rientro in Italia da una delleextra-Ue previste nei corridoi turisticistabiliti dal ministero della Salute, ma c’è l’di effettuare il test con tampone molecolare o antigenico in partenza dall’Italia e in arrivo sul territorio nazionale. Inoltre, se la permanenza nel paese estero è superiore a 7 giorni, è necessario un test da effettuarsi nel periodo di soggiorno. I soggetti sono esentati dafiduciario ...

Advertising

anteprima24 : ** Niente isolamento per mete #Covid-free ma obbligo #Tamponi: l'#Ordinanza di #Speranza ** - CiccioniSe : RT @rtl1025: ???? Niente isolamento fiduciario al rientro in #Italia da una delle mete extra-Ue previste nei corridoi turistici Covid-free s… - rtl1025 : ???? Niente isolamento fiduciario al rientro in #Italia da una delle mete extra-Ue previste nei corridoi turistici C… - ottopagine : Comunali, niente green pass obbligatorio. Chi è in isolamento può votare da casa #Avellino - lagemy95 : Prima di tutto: buongiorno Seconda cosa: sono felice per i BTS che ritornano sul palco Terzo: in realtà non sono pe… -