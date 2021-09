Niente isolamento per le mete covid free fuori dall'Ue, ma obbligo di tampone (Di martedì 28 settembre 2021) Niente isolamento fiduciario al rientro in Italia da una delle mete extra-Ue previste nei corridoi turistici covid-free stabiliti dal ministero della Salute, ma c’è l’obbligo di effettuare il test con tampone molecolare o antigenico in partenza dall’Italia e in arrivo sul territorio nazionale. Inoltre, se la permanenza nel paese estero è superiore a 7 giorni, è necessario un test da effettuarsi nel periodo di soggiorno. I soggetti sono esentati da isolamento fiduciario presentando all’atto dell’imbarco dal paese estero un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti e facendo un ulteriore test in arrivo all’aeroporto nazionale. L’ordinanza è valida fino al 31 gennaio 2022 salvo eventuali proroghe. È istituto presso il ministero ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021)fiduciario al rientro in Italia da una delleextra-Ue previste nei corridoi turisticistabiliti dal ministero della Salute, ma c’è l’di effettuare il test conmolecolare o antigenico in partenza’Italia e in arrivo sul territorio nazionale. Inoltre, se la permanenza nel paese estero è superiore a 7 giorni, è necessario un test da effettuarsi nel periodo di soggiorno. I soggetti sono esentati dafiduciario presentando all’atto dell’imbarco dal paese estero un test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti e facendo un ulteriore test in arrivo all’aeroporto nazionale. L’ordinanza è valida fino al 31 gennaio 2022 salvo eventuali proroghe. È istituto presso il ministero ...

