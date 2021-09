Nicolò Zaniolo, il gestaccio? Niente squalifica, ma stangata: ecco quanto deve "sganciare" (Di martedì 28 settembre 2021) Nicolò Zaniolo ha evitato la squalifica, che la Roma temeva potesse ricevere in seguito al gesto poco sportivo fatto al momento dell'uscita dal campo. I giallorossi hanno infatti perso per 3-2 il derby con la Lazio, nonostante una grande prestazione proprio di Zaniolo, che prima di venire sostituito aveva pure sfiorato il gol del pari. A fine partita Nicolò ha sfogato la sua frustrazione toccandosi le parti intime in risposta allo scherno dei tifosi laziali. Il giudice sportivo ha però deciso che quel gesto non è da squalifica, bensì da punire con un'ammenda da 10mila euro. “Per avere - si legge nella sentenza - al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021)ha evitato la, che la Roma temeva potesse ricevere in seguito al gesto poco sportivo fatto al momento dell'uscita dal campo. I giallorossi hanno infatti perso per 3-2 il derby con la Lazio, nonostante una grande prestazione proprio di, che prima di venire sostituito aveva pure sfiorato il gol del pari. A fine partitaha sfogato la sua frustrazione toccandosi le parti intime in risposta allo scherno dei tifosi laziali. Il giudice sportivo ha però deciso che quel gesto non è da, bensì da punire con un'ammenda da 10mila euro. “Per avere - si legge nella sentenza - al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida volgare; infrazione rilevata dai collaboratori ...

Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Il giudice sportivo di Serie A ha comminato una ammenda di 10mila euro a Nicolò Zaniolo 'per avere, al termine della gara… - AdriJuve64 : RT @Eurosport_IT: ?? Nessuna squalifica per Zaniolo #Zaniolo | #Roma | #SerieA - Eurosport_IT : ?? Nessuna squalifica per Zaniolo #Zaniolo | #Roma | #SerieA - DanieleMennella : Concordo in tutto, forza grande Nicolò #Zaniolo - infoitsport : Gesto triviale a fine derby Lazio-Roma: Nicolò Zaniolo lo paga caro -