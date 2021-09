New entry a Italia's Got Talent: Elio nuovo giudice: 'Voglio stracciare Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano' (Di martedì 28 settembre 2021) New entry a Italia's Got Talent: Elio nuovo giudice 'Voglio stracciare Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano'. Non ci sarà più Joe Bastianich. Nello show prodotto da Fremantle per Sky, la ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) New's Got'. Non ci sarà più Joe Bastianich. Nello show prodotto da Fremantle per Sky, la ...

Advertising

IlContiAndrea : New entry in giuria a Italia’s Got Talent, da gennaio su Sky: con Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano… - HuffPostItalia : Bolsonaro non ha il Green Pass: costretto a mangiare la pizza in strada a New York - fragolachloe : RT @SkySport: Su Sky torna Italia's Got Talent con Federica Pellegrini la new entry Elio ? Torna a gennaio su Sky e NOW lo show condotto da… - MariaLe94250315 : RT @YamanFanPageIta: New entry. Daniele Virzì è Rosario #CanYaman #ViolaComeIlMare #FrancescaChillemi #LuxVide #FrancescoDemir https://t.c… - PDarK77 : Una New Entry di Andrea! -