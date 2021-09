NETFLIX LE NOVITÀ DI OTTOBRE 2021: LE NUOVE STAGIONI DI YOU E LOCKE & KEY, IL FILM ITALIANO MIO FRATELLO MIA SORELLA, THE GUILTY E IL MUSICAL SU LADY D (Di martedì 28 settembre 2021) Torna puntualissimo l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte le NOVITÀ di NETFLIX relative al mese di OTTOBRE 2021, come sempre ricco di proposte. Sarà un OTTOBRE ricco di NOVITÀ e attesi ritorni per NETFLIX, per quanto riguarda le serie tv segnaliamo la terza stagione dell’apprezzata You, le seconde STAGIONI di LOCKE & Key e Another Life, ma anche le NUOVE miniserie MAID e Il tempo che ti do. Molti FILM da tenere d’occhio questo mese tra tutti l’ITALIANO Mio FRATELLO, Mia SORELLA con protagonisti Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi, The GUILTY con Jake Gyllenhaal, Hypnotic, Distanza di sicurezza ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 28 settembre 2021) Torna puntualissimo l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte ledirelative al mese di, come sempre ricco di proposte. Sarà unricco die attesi ritorni per, per quanto riguarda le serie tv segnaliamo la terza stagione dell’apprezzata You, le secondedi; Key e Another Life, ma anche leminiserie MAID e Il tempo che ti do. Moltida tenere d’occhio questo mese tra tutti l’Mio, Miacon protagonisti Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi, Thecon Jake Gyllenhaal, Hypnotic, Distanza di sicurezza ...

