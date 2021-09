Netflix Gaming arriva in Italia | da oggi videgiochi compresi nell' abbonamento

(Di martedì 28 settembre 2021)in: gli abbonati alla piattaforma potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android, tra cui due titoli su Stranger Things: ecco come si gioca.è una realtà anche in. Gli abbonatini ainfatti, possono accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android. Questi videogiochi, che elenchiamo di seguito, includono anche titoli dedicati alla serie fenomeno Stranger Things. Stranger Things: 1984 Sviluppatore: BonusXP Vivi insieme a Hopper e ai ragazzi incredibili missioni a Hawkins e nel Sottosopra in questa avventura retrò stilizzata con tanti oggetti da collezionare. Stranger Things 3: Il ...

Gli smart TV Sharp EQ sono anche pensati per il gaming. Agli appassionati offrono il supporto a ... Il sistema operativo è Android TV che offre, oltre a diversi servizi di base come Netflix, YouTube, ... Da oggi, martedì 28 settembre, la piattaforma aggiungerà una nuova sezione del catalogo nella quale compariranno 5 videogiochi: Stranger Things: ... Oggi Netflix Gaming arriva in Italia: gli abbonati alla piattaforma potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android, tra cui due titoli su Stranger Things: ecco come si gioca.