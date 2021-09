Netflix e videogiochi anche in Italia! Disponibili i primi cinque giochi gratis per gli abbonati (Di martedì 28 settembre 2021) A partire da oggi gli abbonati italiani (e spagnoli) a Netflix potranno accedere ai primi cinque videogiochi su dispositivi mobile Android. Quando gli abbonati entrano nell'app di Netflix e nel loro profilo, vedranno una row/linea dedicata ai giochi ed una nuova tab dedicata da dove potranno selezionare un qualsiasi gioco per scaricarlo. Una volta scaricato dal Google App store, il gioco apparirà sia sulla home del loro device Android che all'interno della loro app Netflix. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 28 settembre 2021) A partire da oggi gliitaliani (e spagnoli) apotranno accedere aisu dispositivi mobile Android. Quando glientrano nell'app die nel loro profilo, vedranno una row/linea dedicata aied una nuova tab dedicata da dove potranno selezionare un qualsiasi gioco per scaricarlo. Una volta scaricato dal Google App store, il gioco apparirà sia sulla home del loro device Android che all'interno della loro app. Leggi altro...

Netflix annuncia un nuovo videogioco roguelike che ricorda Hotline Miami Continua l'avanzata di Netflix nel mondo dei videogiochi, che continua ad annunciare nuovi videogiochi originali, come il nuovo roguelike ispirato ad un grande classico . Il nuovo videogioco originale del colosso dello ...

I videogiochi Netflix da oggi sono disponibili gratis per tutti gli smartphone Android Corriere della Sera Xbox Game Pass come Netflix: ci vorranno anni per produrre profitti, Microsoft lo sa bene Quest'anno Netflix ha speso 17 miliardi di dollari per ... contro il modello che vede i costi di sviluppo e lancio dei giochi lievitati fino a 300 milioni di dollari. Questo è sostenibile?

I videogiochi Netflix da oggi sono disponibili gratis per tutti gli smartphone Android Come accedere ai videogiochi di Netflix. Quando gli abbonati entreranno nell’app di Netflix e nel proprio profilo da dispositivi mobile Android vedranno una row dedicata ai gioc ...

