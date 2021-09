‘Ndrangheta, sequestrati beni per 2,8 milioni di euro a imprenditore reggino vicino ai Pesce (Di martedì 28 settembre 2021) Operazione antimafia, sequestrati beni per oltre 2,8 milioni di euro alla ‘Ndrangheta, imprenditore reggino vicino ai Pesce La Guardia di Finanza di Verona, nell’ambito di più ampie investigazioni economico-patrimoniali delegate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria guidata dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI per contrastare i tentativi d’infiltrazione della ‘Ndrangheta, Associazione criminalità organizzata nel circuito legale, Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 settembre 2021) Operazione antimafia,per oltre 2,8diallaaiLa Guardia di Finanza di Verona, nell’ambito di più ampie investigazioni economico-patrimoniali delegate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria guidata dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI per contrastare i tentativi d’infiltrazione della, Associazione criminalità organizzata nel circuito legale,

Advertising

primogiornale : La Guardia di Finanza di Verona ha provveduto questa mattina la sequestro di beni per 2,8 milioni di euro, tra cui … - ACiavula : 'Ndrangheta: Sequestrati beni per un valore di 2,8 milioni di euro a imprenditore reggino - Ciavula: - tempostretto : Un nuovo articolo: (‘Ndrangheta, sequestrati 2,8 milioni di euro a imprenditore cosca “Pesce”. VIDEO) è stato pubbl… - tempostretto : Un nuovo articolo: (‘Ndrangheta, sequestrati 2,8 milioni di euro a imprenditore cosca “Pesce”. VIDEO) è stato pubbl… - Soverato : ‘Ndrangheta, sequestrati beni per 2,8 milioni di euro a imprenditore affiliato alla cosca Pesce -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta sequestrati Lorenzo Cesa Udc indagato perndrangheta: ministro Conte mancato, chi è Corriere della Sera