‘Ndrangheta, condannato a 5 anni e 4 mesi il senatore di Forza Italia Siclari per voto di scambio con le cosche (Di martedì 28 settembre 2021) scambio elettorale politico mafioso. Con questa accusa il senatore di Forza Italia Marco Siclari è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione dal gup Maria Rosa Barbieri nell’ambito del processo “Eyphemos” contro le cosche di Sant’Eufemia d’Aspromonte. Una sentenza che supera i 4 anni chiesti dal pm Giulia Pantano in fase di rinvio a giudizio. Stando alle indagini, il parlamentare di Reggio Calabria sarebbe stato appoggiato dalla cosca Alvaro alle politiche del 2018. Nel febbraio 2020, il gip aveva disposto i domiciliari per Siclari ma a questo proposito la Giunta per le autorizzazioni non ha mai deciso. Stando a quanto riportato nel capo di imputazione, «Siclari accettava a ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021)elettorale politico mafioso. Con questa accusa ildiMarcoè statoa 5e 4di reclusione dal gup Maria Rosa Barbieri nell’ambito del processo “Eyphemos” contro ledi Sant’Eufemia d’Aspromonte. Una sentenza che supera i 4chiesti dal pm Giulia Pantano in fase di rinvio a giudizio. Stando alle indagini, il parlamentare di Reggio Calabria sarebbe stato appoggiato dalla cosca Alvaro alle politiche del 2018. Nel febbraio 2020, il gip aveva disposto i domiciliari perma a questo proposito la Giunta per le autorizzazioni non ha mai deciso. Stando a quanto riportato nel capo di imputazione, «accettava a ...

