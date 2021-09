Nasce la “Supercoppa” per le nazionali | la prima sarà Italia-Argentina nel 2022

(Di martedì 28 settembre 2021) L’Uefa e la Conmebol hanno annunciato l’estensione della loro cooperazione esistente per l’organizzazione di una partita tra l’, vincitrice degli Europei, e l’, che invece ha vinto la Copa America, per giugnoin una data da decidersi. L’organizzazione di questa sfida è parte dell’espansione della collaborazione tra Uefa e Conmebol, che include già il calcio femminile, il calcio a 5, le giovanili e gli arbitri. L’accordo raggiunto dalle due organizzazioni correntemente coprono tre edizioni di questa sfida tra le vincenti delle rispettive rassegne continentali e include anche l’apertura di una sede a Londra in cui ci si occuperà del coordinamento dei progetti di interesse comune. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Uefa e Conmebol hanno annunciato un nuovo livello della loro collaborazione con l’istituzione di questa sfida - tutticonvocati : La #VirtusBologna vince la seconda #Supercoppa della sua storia e nasce la nuova stagione 2021/22 della Serie A di… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Supercoppa

ilBianconero

...precedenti coi neroverdi? 'Il primo che torna alla mente riguarda la famosa finale didi ... non a caso l'80% dei gol subiti dalla Salernitanadalla zona di sua competenza. Se il mister ...Il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Christian Castorri: "L'avventura dei Tigers a Cesena... La prima uscita stagionale diè stato un esempio di quanto conti per Cesena la ...resentato nella Sala del Consiglio del Comune di Cesena il progetto ideato da Tigers Cesena che coinvolge Comune di Cese ...E’ iniziato il conto alla rovescia per l’apertura ufficiale della stagione pallavolistica femminile italiana, in programma sabato 2 ottobre con la 26esima Supercoppa Italiana che si contenderanno a Mo ...