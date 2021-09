Nascar: a Las Vegas nuova vittoria decisiva per Hamlin (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo un appuntamento, quello di Bristol, che aveva riservato colpi di scena a ripetizione , e anche qualche colpo basso, la tappa della Nascar a Las Vegas ha trovato un gruppo un po' meno aggressivo, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 28 settembre 2021) Dopo un appuntamento, quello di Bristol, che aveva riservato colpi di scena a ripetizione , e anche qualche colpo basso, la tappa dellaa Lasha trovato un gruppo un po' meno aggressivo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Las Nascar: a Las Vegas nuova vittoria decisiva per Hamlin Dopo un appuntamento, quello di Bristol, che aveva riservato colpi di scena a ripetizione , e anche qualche colpo basso, la tappa della Nascar a Las Vegas ha trovato un gruppo un po' meno aggressivo, che sul grande ovale del Nevada ha lottato con correttezza, aiutato dal pacchetto aerodinamico 'tranquillo' per il tipo di pista. A ...

