Napoli | scoperti e denunciati 6 falsi dentisti

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 28 settembre 2021) Lavoravano tranquillamente come. Avevano i loro studi ed i loro clienti, ma tutto in maniera abusiva. Non avevano titoli né autorizzazioni per operare. Questo è quanto scoperto dai carabinieri del Nas di, che hanno ispezionato nei Comuni di, Gragnano, Agerola, Villaricca, Sant’Antonio Abate e Vico Equense.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.