Napoli | De Laurentiis vuole blindare Osimhen | pronto il rinnovo

(Di martedì 28 settembre 2021) IlVictor Osimhe e avrebbe giàildi contratto per l’attaccante nigeriano L’exploit di Victorsta facendo felice il, ma allo stesso tempo ha messo sull’attenti il club. Le prestazioni del nigeriano, infatti, hanno fatto rumore con PSG, Manchester United e City, Chelsea e Real Madrid sulle sue tracce. Per questo motivo il club partenopeo vorrebbe blindarlo proponendogli undi contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri potrebbero proporre a, che guadagna 4,5 milioni a stagione, di prolungare per un ulteriore anno spostando la scadenza dal 2025 al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.